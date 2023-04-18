وزير “عدل الدبيبة”: استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري أصبح أمرا لا بد منه

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم، أن استئناف العمل بمصلحة التسجيل العقاري أصبح أمرا لا بد منه وفق خطوات إدارية منظمة لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام بها من قبل جهات خارج المصلحة.

وقدم رئيس التسجيل العقاري موقفا حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في عملها.

وأكد السني أن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون، مبينا أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، رفقة وزيرة العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء، مصلحة التسجيل العقاري، للوقوف على خطتها.