“العقوري” يرفض تعديل مشروع الطريق الساحلي امساعد رأس اجدير

الوطن|رصد

أعرب عضو مجلس النواب عن إقليم برقة يوسف العقوري عن رفضه القاطع لتعديل بند تنفيذ الطريق الساحلي السريع من أمساعد إلى رأس اجدير ، والذي تنص عليه معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية.

واستنكر العقوري مقترح تعديل بند تنفيذ الطريق ليبدأ من المرحلة الرابعة الممتدة من مدينة مصراتة إلى رأس أجدير، موضحًا أن ذلك لايخالف فقط المواصفات الفنية العالمية للطريق والتي وضعت بدقة عند تصميم المشروع، ولكنه برأيه أيضًا يجرد الاتفاقية من أهدافها وهي بدء صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بتعويض المناطق الأكثر تضررًا من حقبة الاستعمار الايطالي، حيث عانى سكان إقليم برقة الجانب الأكبر من التهجير والنفي والمعتقلات وتعرض الإقليم لحملة عنيفة من سلطات ايطاليا الفاشية لتفريغه من سكانه.

ودعا عضو مجلس النواب الحكومة الإيطالية إلى عدم الاعتداد بالمقترح الجديد الذي لا يمثل نظرة شاملة وعادلة للمصلحة الوطنية في ليبيا،مشددًا أن على إيطاليا بمقتضى معاهدة الصداقة أن تحافظ على مكانتها كصديق لكل الليبيين وأن تسعى للتصالح مع تاريخها الأليم في إقليم برقة وأن تتعامل بعدالة مع كافة أقاليم ومناطق ليبيا.