شركة الكهرباء الليبية تستورد 27 محطة توزيع جاهزة لحل مشاكل ارتفاع الأحمال

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الثلاثاء، عن وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى مخازنها الرئيسة، موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسة عدد ( 27 ) محطة كهرباء جاهزة حجم من 500 إلى 1000 كيلو فولت أمبير موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

وأضافت الشركة أن استيراد المحطات يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كافة الاختناقات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة لارتفاع الأحمال.

كما تأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الأحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

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