الاتحاد الأوروبي: التراث الثقافي الليبي يصنع السلام والمصالحة

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن احتفائها في يوم التراث العالمي، بالموروث الثقافي الليبي، التي وصفته أنه “غني من شأنه أن يكون صانعا للسلام والمصالحة”.

وذكرت البعثة، في بيان لها، “نحتفي في يوم التراث العالمي بالموروث الثقافي الليبي الغني الذي من شأنه أن يكون صانعا للسلام والمصالحة ومشكلا لهوية ليبية موحدة بالإضافة إلى قدرته على النهوض بالاقتصاد المحلي وتنويعه”.

وأضافت، “كما أننا في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد المحلي الليبي نعمل مع مختلف الجهات المحلية الليبية المعنية بحماية والحفاظ على الآثار عبر برامج ومشاريع مختلفة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة”