نورلاند يشيد بجهود باتيلي لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا

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أشاد المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء بجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإنجار الانتخابات في ليبيا.

وقال نورلاند :”سعدت بالتحدث مع باتيلي اليوم، وشكرته على جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا”.

وتابع المبعوث الأمريكي :”أشدنا أيضا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا و استقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين و القوات و المرتزقة الأجانب”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قدم اليوم الثلاثاء إحاطته أمام مجلس الأمن أكد خلالها أنه بدأ تنفيذ مبادرته الرامية لإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار قادتهم في عام 2023.