عميد سبها: لا يمكن توقيع معاهدات تمس كيان ليبيا

الوطن| رصد

قال عميد بلدية سبها، بلحاج علي، إن المجلس البلدي سبها لا يمكن بأي حال من الأحوال، توقيع اتفاق أو معاهدات تمس كيان الدولة الليبية أو تقلل من مكانتها.

وأضاف في منشور عبر صفحته في فيسبوك، “أود أن اطمئن جميع سكان بلدية سبها وفزان وليبيا عامة، أن ما حدث هو عرض لمشروع زراع، مع معهد سيهام باري، ولكن تم عقد اجتماع آخر فيه عرض لمشروع آخر يحتوي تدريباً للمهاجرين، وانشاء مركز ثقافي بمدينة سبه، من قبل منظمة ارباتشي” مشيراً إلى أنه رفضه جملة وتفصيلا.

وأكد رفضهم التوقيع، مشيراً إلى أن ذلك تم بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي والزراعة بالحكومة المنتهية، وطلبهم التسجيل رسميا في وزارة الحكم المحلي ومن ثم العمل على تعديل بنود اتفاقيتها بما يتماشى معنا إذا أرادت العمل.