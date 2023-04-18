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نجلاء المنقوش تبدي استعداد ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان، علي الصادق علي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان إن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة والمؤسفة في جمهورية السودان.

وأكدت نجلاء المنقوش خلال الاتصال على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فوراً وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

كما أعربت وزيرة الخارجية عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق واستعداد دولة ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان.

وثمن الوزير السوداني موقف دولة ليبيا الداعم لجهود إحلال السلام في السودان وتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار، مقدراً مبادرة الوزيرة القيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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