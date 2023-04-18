المنقوش تعرض الوساطة لإنهاء الاشتباكات في السودان

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لجمهورية السودان علي الصادق علي.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة والمؤسفة في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكدت المنقوش على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

ووفق البيان، أعربت المنقوش عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني واستعداد دولة ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق.

وثمّن الوزير السوداني موقف دولة ليبيا الداعم لجهود إحلال السلام في السودان وتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار، مقدرا مبادرة الوزيرة القيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية، بحسب البيان.