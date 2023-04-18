باتيلي : على كافة الأطراف الليبية الالتزام بمسؤوليتها تجاه الانتخابات

قال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي إنه تم التفاوض مع الأطراف الليبية كافة للالتزام بالمعايير التي تؤدي إلى إجراء انتخابات مبينا أن جميع الأطراف أبدت استعدادها لذلك
وقال “باتيلي” خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول أخر التطورات في ليبيا انه تم الاتفاق مع الأطراف الأمنية والعسكرية في البلاد على تأمين الانتخابات مشددا على ضرورة نبذ العنف وإطلاق سراح المحتجزين وضمان مصالحة وطنية جامعة.
وطالب باتيلي لجنة 6+6 من النواب والدولة لتسريع عملهم وفق مدة زمنية محددة لإنجاز الانتخابات.
وأضاف باتيلي أن الشعب الليبي حريص على الشروع في عهدٍ جديد للسلام والاستقرار والازدهار في حياته العامة. فلنؤيدهم وندعمهم في تحقيق هذا التطلع المشروع.”
وأشار باتيلي إلى قيامه بعرض على لجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعم البعثة اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية. وكان كلا المجلسين قد أعلنا أسماء أعضائهما في هذه اللجنة على أساس تمثيل الأقاليم. ومن المؤسف أن اللجنة لا تضم أي امرأة.
وقال باتيلي “على الرغم من أن اللجنة ككل لم تجتمع بعد، إلا أن أعضاءها الستة التابعين للمجلس الأعلى للدولة عقدوا اجتماعاً للمرة الأولى في 5 نيسان/ أبريل مع ثلاثة من نظرائهم من مجلس النواب لمناقشة خطة عملهم وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يتعين على اللجنة معالجتها”.
وأضاف “يسعدني أن أعلن أنه خلال الأيام الماضية، تلقيت ردوداً إيجابية من اللجنتين المكلفة من المجلسين لقبول الدعم من بعثة الأمم المتحدة. وآمل أن الإرادة السياسية الحقيقية والحكمة سيقودان المشاورات”.
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