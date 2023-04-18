باتيلي : على كافة الأطراف الليبية الالتزام بمسؤوليتها تجاه الانتخابات

وأشار باتيلي إلى قيامه بعرض على لجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعم البعثة اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية. وكان كلا المجلسين قد أعلنا أسماء أعضائهما في هذه اللجنة على أساس تمثيل الأقاليم. ومن المؤسف أن اللجنة لا تضم أي امرأة.

وقال باتيلي “على الرغم من أن اللجنة ككل لم تجتمع بعد، إلا أن أعضاءها الستة التابعين للمجلس الأعلى للدولة عقدوا اجتماعاً للمرة الأولى في 5 نيسان/ أبريل مع ثلاثة من نظرائهم من مجلس النواب لمناقشة خطة عملهم وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يتعين على اللجنة معالجتها”.

وأضاف “يسعدني أن أعلن أنه خلال الأيام الماضية، تلقيت ردوداً إيجابية من اللجنتين المكلفة من المجلسين لقبول الدعم من بعثة الأمم المتحدة. وآمل أن الإرادة السياسية الحقيقية والحكمة سيقودان المشاورات”.