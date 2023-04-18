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باتيلي : على كافة الأطراف الليبية الالتزام بمسؤوليتها تجاه الانتخابات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المبعوث الأممي في ليبيا  عبدالله باتيلي إنه تم التفاوض مع الأطراف الليبية كافة للالتزام بالمعايير التي تؤدي إلى إجراء انتخابات مبينا أن جميع الأطراف أبدت استعدادها لذلك

وقال “باتيلي” خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول أخر التطورات في ليبيا  انه تم الاتفاق مع الأطراف الأمنية والعسكرية في البلاد على تأمين الانتخابات مشددا على ضرورة نبذ العنف وإطلاق سراح المحتجزين وضمان مصالحة وطنية جامعة.

وطالب باتيلي لجنة 6+6 من النواب والدولة لتسريع عملهم وفق مدة زمنية محددة لإنجاز الانتخابات.

وأضاف باتيلي أن الشعب الليبي حريص على الشروع في عهدٍ جديد للسلام والاستقرار والازدهار في حياته العامة. فلنؤيدهم وندعمهم في تحقيق هذا التطلع المشروع.”

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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