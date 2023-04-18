البعثة الأممية تعرض المساعدة مجدداً لوضع قوانين الانتخابات الليبية

استبقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إحاطة جديدة سيقدمها رئيسها عبد الله باتيلي، لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في البلاد، بتجديد عرضها مساعدة مجلسي النواب و«الدولة» في وضع التشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وناقش نائب باتيلي، رايزون زنينغا، مبادرته بشأن الانتخابات، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون مناطق مختلفة. وبعدما أكد، مجدداً، عرض البعثة الدعم الفني للجنة «6+6» التابعة لمجلسي النواب و«الدولة، لفت إلى أهمية «استكمال القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، لإجراء الانتخابات هذا العام، بما يتوافق مع مطالب الشعب الليبي».

وقال بيان للبعثة، إن الأعضاء عرضوا وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية… وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً «تضمين آراء المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021».

كما ناقش زنينغا، مع ممثلين عن تجمع الأحزاب السياسية في ليبيا، (ليبيا النماء والتغيير، والعدالة والبناء، والتكنوقراط، والجبهة الوطنية والعمال الوطني) ما وصفه بـ«المسار الشامل» الذي ينتهجه باتيلي بشأن الانتخابات، بما في ذلك الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات، وما عدّوه أوجه قصور في التعديل الدستوري الـ«13» الذي أقره مجلس النواب.

وطبقاً للبعثة الأممية، فقد دعا الحاضرون إلى «نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية»، كما شددوا على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات.

وبدوره، بحث فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ‏ في العاصمة طرابلس، مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

إضافة إلى ذلك، التقى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال مأدبة إفطار جماعي بقادة ورموز «عملية الكرامة»، التي انطلقت عام 2014 في مدينة بنغازي بشرق البلاد.