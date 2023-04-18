ممثل ألبانيا بمجلس الأمن يؤيد جهود باتيلي نحو إجراء انتخابات شاملة ودامجة

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أكد ممثل ألبانيا في مجلس الأمن أنه يؤيد جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للسماح بعقد انتخابات هذا العام بنهج شامل ودامج.

ممثل ألبانيا وخلال جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن حول ليبيا، قال إن الوضع في ليبيا لا يزال مثيراً للقلق رغم كل الزخم الحاصل في الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود أزمة في مشروعية المؤسسات بما لا يستجيب لتطلعات الليبيين، بعيداً عن المصالح الضيقة.

وبشأن العوائد النفطية، شدد ممثل ألبانيا على ضرورة أن يُعاد توزيعها بنحو مُنصف للجميع.

كما شدد على ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لتحقيق العدالة لعدد لا حصر له من الضحايا، قائلاً إن ليبيا بحاجة لعملية مصالحة تستند إلى العدالة الانتقالية.