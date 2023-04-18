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المبعوث الأمريكي يجدد التأكيد على دعم بلاده لجهود “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند التأكيد على دعم بلاده الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات.

جاء هذا تعليقاً على الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إن بلاده تدعم باتيلي، في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ‎ليبيا.

وأضاف نورلاند، أن “الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات. ندعو القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته”.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قال في إحاطة أمام مجلس الأمن إن الساحة السياسية في ليبيا شهدت تطورات إيجابية بعد احاطته التي تقدم بها في فبراير الماضي والتي طرح فيها مبادرته لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

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صحيفة الشاهد الليبية

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