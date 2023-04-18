المبعوث الأمريكي: ندعو القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في الانتخابات

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.

وعلق نورلاند على الإحاطة الذي قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، قائلا عبر “تويتر”: “الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، ندعو القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته”.