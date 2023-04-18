المنقوش تبحث مع نظيرها السوداني الأوضاع الراهنة في السودان

أخبارليبيا24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع بنظيرها السوداني علي الصادق، الأوضاع الراهنة والمؤسفة في السودان.

وأكدت المنقوش خلال اتصال هاتفي مع الصادق على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا.

وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة تغليب لغة الحوار بين الأشقاء، معربة عن استعداد ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام.

وتشهد السودان منذ أيام اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.

واليوم الثلاثاء عادت الاشتباكات بعد أن أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حمد حمدان دقلو، عن موافقته على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.