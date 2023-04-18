وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة يزور الزنتان لبحث مشاغل البلدية

قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي” بزيارة تفقدية إلى بلدية الزنتان ضمن الزيارات التفقدية للبلديات، لمناقشة أهم القضايا والإشكاليات ذات العلاقة بالبلدية.

وكان في استقبال الوزير عميد وأعيان ومشائخ البلدية، ودار الحديث حول تطوير العمل البلدي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على الصعوبات التي تعانيها المنطقة وإيجاد الحلول المناسبة، ومتابعة مشروعات التنمية المنفذة والمتوقف منها التي تدخل ضمن خطة عودة الحياة.

يذكر أن الوزير قد حضر مائدة إفطار في البلدية والتقى عددا من المسؤولين والوجهاء واستمع لمجمل مشاغلهم.