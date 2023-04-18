أبو الغيط: لا بد من إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة وأي دور سياسي للميليشيات في ليبيا

أجرت صحيفة “الراية” القطرية حوارًا صحفيًا مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشأن تطورات الأوضاع في عديد البلدان ومن بينها ليبيا.

المقابلة، أكد فيها أبو الغيط أن المواطن الليبي يدفع ثمن الانقسام السياسي، فالشعب متجانس ليس منقسمًا طائفيًا أو عرقيًا مثل الدول الأخرى، ما يعني أن هذا جانب مهم يتعين أن وضعه في الحسبان عند النظر للأوضاع السياسية والاجتماعية في ليبيا.

وقال أبو الغيط: “أظن أن السياسيين عليهم إدراك أمرين، أولهما أن المواطن الليبي هو من يدفع ثمن هذا الانقسام، وثانيهما أن التوجه إلى الانتخابات يمر عبر طريق واضح هو الاتفاق على القاعدة الدستورية التي نأمل ألا يستغرق التوافق بشأنها وقتًا أكثر من ذلك”.

وتابع أبو الغيط بالقول: “جامعة الدول العربية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لإجراء الانتخابات مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية والعمل على إنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وأي دور سياسي للميليشيات مفاتيح ومنطلقات أساسية للحل يتعين أن يتوافق عليها كافة الليبيين من مختلف التيارات”.

وأضاف أبو الغيط قائلًا: “علاقتنا جيدة مع الاتحاد الإفريقي وتمثل ليبيا واستقرارها والتوصل لتسوية سياسية تعيد الاستقرار إليها أهمية للجانبين العربي والإفريقي”.