وسائل اعلام تكشف تفاصيل لقاء في مصراتة بشأن الافراج عن قيادات بالنظام السابق

كشفت مصادر وفقاً لوسائل اعلام محلية عن تفاصيل بشأن لقاء جمع رجل الاعمال محمد الطاهر عيسى في بيته ببعض اعيان مدينة مصراتة يوم الثلاثاء.

وبحسب منصة “ليبيا برس” فإن اللقاء تمحور حول وضع القياديين بالنظام السابق منصور ضو وأحمد إبراهيم القابعين بسجون مصراتة منذ عام 2011.

وشدد “عيسى” على ضرورة الافراج عن الرجلين في إطار تحقيق مصالحة حقيقية مع أنصار النظام السابق عامة وقبيلة القذاذفة خاصة، بحسب المصادر.

ووفقا للمصادر أكد أعيان مصراتة خلال اللقاء عدم ممانعتهم لعملية الإفراج خاصة أن الإجراءات القانونية لمنصور ضو قد استوفيت.

وأشارت المصادر إلى أن الأعيان أكدوا أن من يعيق عملية الافراج هو عادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.