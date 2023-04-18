السني: فريق أممي لتقييم احتياجات الانتخابات سيزور ليبيا قريباً

أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن فريق تقييم الاحتياجات الأممية لتنظيم الانتخابات، سيزور ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، للقاء مختلف الأطراف.

وقال إن ليبيا أمام معضلة لم يجد لها المواطن تفسير، فالشعب يرى أن الكثير من البيانات المُقدمة في مجلس الأمن مُكررة ولا فعالية حقيقية لها.

وأضاف السني إن المواطن يريد تحديد ملامح الدولة وإنهاء الصراع وجدل الشرعيات وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن العديد من يحملونه “مهمة تذكيركم بمسؤوليتكم الأخلاقية عما آلت إليه ليبيا منذ 2011 حتى الآن”.

وأكد دعمه كل الجهود والمبادرات للتوافق حول قوانين انتخابية غير إقصائية تعطي فرصة المشاركة للجميع، وتهيئ الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، و”ليكن الشعب الليبي هو الفيصل”.

وطالب بضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة تقبل نتائجها مع الجميع، لإنهاء المراحل الهشة، معتبراً أن لقاءات أعضاء لجنة “5+5” وعدد من أعضاء القيادات الأمنية والعسكرية خطوة مهمة وجوهرية لبناء “جيش ليبيا الموحد”.