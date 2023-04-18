القبض على شخصين بواقعة سرقة عدد من المحلات التجارية في تاجوراء

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء من القاء القبض على شخصين من العاملة الوافدة قاما بسرقة من داخل إحدى المحلات بالطريق الساحلي بتاجوراء.

وتابع أعضاء قسم البحث الجنائي تاجوراء البحث والتحري حول واقعة سرقة عدد من المحلات التجارية بطريق الساحلي بتاجوراء ؛ حيث تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة يظهر فيه مجموعة من العمالة الوافدة تقوم باقتحام بعض المحلات الكائنة بطريق الساحلي بتاجوراء وسرقتها.

ومن خلال جمع المعلومات حول الواقعة تمكن أعضاء القسم من ضبط شخصين المدعو “ع.ع.ع” والمدعو “ح.م.ا” كليهما من الجنسية الأفريقية من دولة النيجر ؛ وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما بالواقعة ؛ وتم استرجاع مبلغ مالي وقدره 10 ألاف دينار وعدد من المسروقات؛ واحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.