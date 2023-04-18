مندوب روسيا في مجلس الأمن يؤكد استغلال بعض الدول لأزمة ليبيا للسيطرة على مواردها

اعتبر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بعض الدول، تستغل الوضع الليبي للسيطرة على موارد ليبيا التي تعود لليبيين فقط، في وقت يجب أن تصب عوائد النفط في مصلحة الليبيين فحسب.

وقال إن العنصر الأهم هو إحراز التقدم على مسار التنمية المستدامة في سياق عملية سياسية يحددها الليبيون أنفسهم.

وأعرب خلال جلسة مجلس الأمن للاستماع لإحاطة المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي، عن أمله في أن يتوصل مجلسا النواب والدولة، لنتائج ملموسة في الوقت الملائم لإجراء الانتخابات.

ودعا القادة الليبيين للتحلي بالمرونة، وكفالة الاندماج والمشاركة في الانتخابات، معرباً عن انتظار بلاده “باهتمام” عقد مؤتمر المصالحة بدعم من الاتحاد الإفريقي.

ورحب باجتماع بنغازي، باعتباره يؤكد تقديم كل المساعدة لعقد الانتخابات، ووجود جيش وطني موحد، لافتاً إلى أن التسوية السياسية الليبية لا يجب أن تكون ضحية للتناحرات الدولية.

كما أكد أنه لا بد من تلافي كل المبادرات أحادية الجانب من أجل تسوية الأزمة بدون مشاركة الليبيين أنفسهم.