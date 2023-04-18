ردًا على الطرابلسي بشأن منفذ رأس أجدير..أهالي زوارة لن نسمح لك التهديد والتطاول

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أعلن أهالي وأعيان بلدية زوارة الكبرى رفضهم لتهديد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بشأن تأمين منفذ رأس أجدير.

وأكد الأهالي في بيان لهم رفضهم تصريحات الطرابلسي بخصوص التهديد والتصريح بدخول رأس أجدير بمنطق الرصاص.

ورفض أهالي بلدية زوارة استعمال هذا الأسلوب المنافي لتصريحات رئيس الحكومة والذي يدعو دائما لعدم السماح بالعودة للحروب والدعوة إلى السلم.

وكرر الأهالي والأعيان استهجانهم ما جاء في تصريحات وزير الداخلية، من تهديد للدخول للمنطقة بالقوة بعد العيد.

وقالوا في بيانهم :”ونعلمه بأننا لم ولن نسمح له بهذا التطاول والدعوة للحرب ومحاولته لاستغلال منصبه واستعمال تلك التصريحات المغرضة والمبطنة لتحقيق أهداف جهوية وعرقية وقبلية أو لتصفية حسابات سياسية وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب أمن المنطقة التي تنعم به منذ فترة”.

وطالبوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الخروج من الصمت على مثل هذه التصريحات وتوضيح موقف الحكومة منها أو تحمل المسؤولية الكاملة على تبعات ما سينتج عنها وعن إعلانهم الحرب علينا.

وأكد أهالي وأعيان زوارة :”نحن لا ندعو للحرب في أي وقت من الأوقات إلا أننا لم ولن نسمح لأي معتدي أن ينتهك أرضنا وعرضنا وسنكون له سد منيع ولن ندعه يعبر شبرا واحدا ولنا تاريخ يعرفه القاصي والداني في الدفاع عن أرضنا وعرضنا”.

وتابع الأهالي :”نعلم الجميع أن شماعة منفذ رأس أجدير التي يحاول عماد الطرابلسي بصفته وزيرا مكلفا للداخلية بأن هذا المنفذ يعاني من الفوضى فنقول أن جميع الأجهزة العاملة به تتبع للدولة وتفوق 24 جهاز وآلاف الموظفين”.

وأفاد الأهالي أن الفوضى تبدأ مع عدم تقديم أي نوع من الدعم والإمكانيات لهذه الأجهزة وبخصوص عدد الموظفين بهذا المنفذ والتابعين لبلدية زوارة لا يتعدى 10% من إجمالي العدد ومدراء الإدارات من مختلف المناطق من ليبيا ناهيك على الإشكاليات القائمة.

وأوضح أهالي واعيان زوارة أن ما أربك المشهد في المنفذ عدم استجابة الطرف الآخر في فتح عدد أكبر من الممرات بكافة خدماتها من معدات تفتيش وتسجيل المركبات وغيرها.

وحذر أهالي وأعيان زوارة من تكلفة هذه التصريحات وضرورة سحبها والاعتذار عنها وعدم تكرارها، مؤكدين دعمهم الجهود الداعية للمصالحة الوطنية.

وأعلنوا دعمهم لكل ما من شأنه ترسيخ دولة مدنية وإصلاح كل الإدارات بمختلف المناطق دون الكيل بمكيالين وغض النظر على أشياء دون غيرها ومحاولة كسب انتصارات وهمية على حساب مناطق دون غيرها.

وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قال إن وزارة الداخلية سوف تبسط سيطرتها على كافة منافذ الدولة ابتداءً بالقاطع الغربي والشمال الغربي من خلال أجهزتها الأمنية المختصة في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود والمنافذ.

وأضاف خلال مأدبة الافطار التي أقيمت الأحد بديوان الوزارة، أنه ستكون هناك إعادة هيكلة لمديريات الأمن حسب الرقعة الجغرافية والقوة البشرية وهي خطوة مهمة من أجل تقوية المؤسسة الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.