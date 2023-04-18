بيان نـاري لأهالي وأعيان “زوارة” رداً على تصريحات “عماد الطرابلسي”.. أبـرز ما ورد فيه!

إستنكر الأهالي والأعيان والمكونات العسكرية والأمنية في بلدية زوارة الكبرى، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بشأن بسط السيطرة على المنافذ، رافضاً تهديداته بشأن السيطرة على منفذ رأس جدير.

وأكد بيان صادر عنهم، أن تصريحات الطرابلسي المُغرضة محاولة لاستغلال منصبه وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب أمن المنطقة، حسب وصف البيان.

وأضاف البيان أن “الطرابلسي يحاول استغلال منفذ رأس اجدير كشماعة بادعاء أنه يُعاني من الفوضى”.

وحذر البيان من “محاولات كسب انتصارات وهمية على حساب مناطق دون غيرها”.

وطالب البيان “الدبيبة بالخروج عن صمته وتوضيح موقف الحكومة من مثل هذه التصريحات، أو تحمل مسؤولية وتبعات ما سينتج عنها، وعن إعلانهم الحرب علينا”.

وشدد البيان على أنه “لم ولن نسمح لأي مُعتد أن ينتهك أرضنا وعرضنا، وسنقف له سدًا منيعًا ولن نجعله يعبر شبرًا واحدًا من أرضنا”.