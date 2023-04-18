مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن تشيد بإيجابية القادة الأمنيين وترحب بالتزاماتهم الأولية

قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد، إنها تُشير بإيجابية للقادة الأمنيين، وإنها تُرحب بالتزاماتهم الأولية.

المندوبة وفي كلمة لها خلال إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات في ليبيا، أكدت على دعم بريطانيا المتواصل لعمل باتيلي في ليبيا، كما أكدت على ضرورة أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق يسمح بإنجاز الانتخابات.

وحذرت المندوبة البريطانية خلال كلمتها مما وصفته بقمع المجتمع المدني في ليبيا واعتبرته أمراً مقلقاً، داعية باتيلي لمواصلة العمل مع المجتمع المدني ومشاركتهم بالعملية السياسية في البلاد.