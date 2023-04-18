طرابلس.. ضبط سيارة مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن الزاوية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء عن تمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع” هونداي قراندي ” في التمركز الأمنـي ميدان الشهداء”.

في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية، تمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع” هونداي قراندي ” في التمركز الأمنـي ميدان الشهداء” ، اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة” بمديرية أمن طرابلس” اتضح انها مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن الزاوية .

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقـة العاملة لهذا اليوم بقسـم شرطـة النجـدة (ن17) اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .