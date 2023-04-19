مخاطر عدة.. تحذيرات من تداعيات أحداث السودان على ليبيا

حذر خبراء من تداعيات الأحداث في السودان على الحدود الليبية والتشادية، والمخاطر التي تتمثل في انتقال عناصر مسلحة وإرهابية عبر الحدود، مع نشاط أكبر لتجارة السلاح.

وفق خبراء من تشاد وليبيا، فإن الامتداد القبائلي في الدول الثلاث، يدفع نحو احتمالات انخراط المزيد من المسلحين في المشهد، بما يؤثر بدرجة كبيرة على الاستقرار في البلدين.

وترتبط الدول الثلاث بحدود كبيرة، بالإضافة للقبائل المشتركة في هذه الدول، وعلاقات بين أطراف الصراع ومسلحين في الأراضي الليبية والتشادية، الأمر الذي يحتمل مع انخراط مباشر من بعض القبائل أو المسلحين في ليبا وتشاد في الداخل السوداني، بصورة معلنة أو غير معلنة.

وكانت المعارك قد تواصلت لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الجيش والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.

وتدور منذ يوم الجمعة الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

تحذيرات ليبية

في البداية يقول اللواء صالح رجب، وزير الداخلية الليبي السابق، إن تداعيات الأزمة في السودان تحمل مخاطر عدة على الجانب الليبي.

ويضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن هناك مخاوف من انتقال عناصر سودانية إلى الداخل الليبي، واستخدامها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات في الداخل السوداني، لافتا إلى أن ما يحدث في السودان يهدف لتقسيمه، بدعم غربي، في إطار سعيه لتقسيم ليبيا لاحقا.

وشدد على أن ليبيا تتحمل فاتورة أمنية باهظة إثر استمرار الأزمة التي توشك أن تنتقل إلى الدول المجاورة عبر دعم الجماعات الإرهابية وانخراطها في المشهد.