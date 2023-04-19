القبض على شخص مطلوب بعدة وقائع سرقة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القبض على شخص مطلوب بعدة وقائع سرقة بمنطقة بوعطني .

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص مطلوب لدى مركز شرطة بوعطني على ذمة عدة وقائع سرقة منها سرقة مولد كهربائي ونصف محرك مركبة آلية من آمام منزل بمنطقة بوعطني وتقدر المسروقات بحوالي 6000دينار سرقة أغراض من داخل منزل بمنطقة بوعطني وتقدر بحوالي 3000آلاف دينار وسرقة أغراض من داخل مركبة بمنطقة بوعطني .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وانطلقت مجموعة من أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة بوعطني وتم تحديد مكان تواجده وعنده خروجه من إحدى المنازل تم ضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى س.ف .م من مواليد 2000 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة