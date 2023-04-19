ضبط شخص قام بسرقة مصنع ومنزل في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة الفعاكات” من ضبط شخص قام بسرقة كابلات كهربائية من مصنع الأنابيب ومضخات غاطسة من منزل مواطن داخل إختصاص المركز .

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء مركز شرطة الفعاكات عن أحد الأشخاص مطلوب لدى المركز على ذمة محاضر،سرقة كابلات كهربائية من مصنع الأنابيب وسرقة مضخات غاطسة من منزل مواطن داخل الإختصاص .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد محمد بورويص تعليماته بضبط الشخص المطلوب وبمتابعة السيد رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة تم خروج أعضاء التحريات داخل الإختصاص وتم البحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وتم تحديد مكان تواجده وضبطه من قبل أعضاء التحريات وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.س.م وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة..