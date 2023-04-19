تصريحات جديدة من الولايات المتحدة بشأن الانتخابات في ليبيا

جدد المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند “التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها”.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الامريكية على (تويتر) الثلاثاء أرفقتها برابط لمداخلة باتيلي لمجلس الأمن أكد فيها الأخير: “إن الشعب الليبي حريص على الشروع في عهدٍ جديد للسلام والاستقرار والازدهار في حياته العامة”. وقال “فلنؤيدهم وندعمهم في تحقيق هذا التطلع المشروع”.

ونوهت السفارة الامريكية بأن “الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات. ندعو القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته.”