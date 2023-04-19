ردة صريحة عقوبتها القتل..إفتاء طرابلس تعلق على حملة التنصير في ليبيا

أخبارليبيا24

طالبت دار الإفتاء في طرابلس على المسؤولين في بلادنا، وبخاصة الجهات الأمنية والقضائية رصد تنصر بعض الشباب الليبيين، وانخراطهم في شبكة تنصيرية دولية.

وشددت الدار في بيان لها على ضرورة التصدي لها بكل حزمٍ، وإنزال العقوبة الرادعة بالقائمين عليها، أو المستجيبين لها.

وأوضحت دار الإفتاء في بيانها أن التنصُرَ ردة صريحةً، عقوبتها شرعًا وقانونًا هي القتل، مستغربة أن يحدث هذا في الوقت الذي ينتشر فيه الإسلام بصورة متسارعة وإقبال كبار القساوسة والمنصرين على الإسلام.

ودعت الدار الخطباء والوعاظ والشيوخ والأساتذة القيام بواجب التعليم والإنذار، والفقه التحذير، ليعلم كل راعٍ من الآباء أو الأمهات أو مديري المؤسسات، أو رؤساء الهيئات ووجهاء الأهالي، وكل حاضنة اجتماعيةٍ، أنهم مسؤولون أمامَ اللهِ عمَّن تحت ولايتهم، من أبناء أو أعضاء أو موظفين.

ووجهت دار الإفتاء وسائل الإعلام بمختلف أنواعها القيام بواجب التوعية والتنبيه، وكشف هذه الشبكات، وفضحها ومن وراءَها من القائمين عليها، من جهات خارجية وداخلية.

وكان جهاز الأمن الداخلي كشف عن خلية في العاصمة طرابلس تهدف إلى تنصير الشباب الليبي، حيث تم القبض على عدد منهم بينهم باكستاني وأمريكان يتولون مهمة قيادة حملة التنصير عن طريق مدارس تعليم اللغة الإنجليزية.