بيان جديد من معهد الفلك بشأن كسوف الشمس يوم الخميس وهلال العيد

أصدر الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بيانا رسميا بشأن كسوف الشمس المرتقب يوم الخميس 20 أبريل، ويسمى “كسوف الهجين المختلط”.

جاء ذلك بعد الجدل الجاري بشأن احتمالية تعذر رؤية هلال شوال، والذي يؤدي إلى اكتمال رمضان 30 يومًا، ويكون العيد يوم السبت بدلًا من الجمعة، بسبب ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، يوم وقفة عيد الفطر المبارك 20 شهر أبريل، والقمر في هذا اليوم سيكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وسيظهر هذا الكسوف كليا في بعض أجزاء من العالم، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى.

وأكد القاضي، في البيان الرسمي، أنه لا يمكن رؤية هذا الكسوف في مصر، ولا الدول العربية، وطبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن في الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 إبريل 2023م، يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي، وفي الساعة السادسة و16 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، يكتمل الكسوف، حيث يغطي القمر الشمس تمامًا، وهو ما يتفق توقيته مع اقتران شهر شوال لعام 1444هـ.

وأوضح القاضي، أن الكسوف يُرى حلقياً في “شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا”.

وتابع: يُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب وشرق قارة أسيا – قارة أستراليا -المحيط الباسفيكي- المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية).

وأكد: يغطي الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم، وسيستغرق مدة قدرها دقيقة و16 ثانية، وعند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101،3٪ من كامل قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرون دقيقة تقريباً.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ذكر في تصريح سابق لمصراوي، بأن ظاهرة الكسوف الكلي للشمس المرتقبة يوم الخميس المقبل، لن تُرى في مصر ولا الدول العربية، لافتا إلى أن تصريح تعذر رؤية هلال شوال وتأخر عيد الفطر ليوم السبت بدلا من الجمعة، لم يخرج من المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأكد أن تداول تعذر رؤية هلال شوال يوم الخمبس، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، عار تماما عن الصحة، موضحا أن الكسوف يوم الخميس لا يُرى لا في مصر والمنطقة العربية أو الشرق الأوسط وليس له تأثير على رؤية هلال شوال.

وأشار إلى أن احتمالية تعذر رؤية هلال عيد الفطر المبارك، تأتي من خلال الظروف الجوية التي تمنع رؤية الهلال، خاصة أن الشهر العربي يُحدد على أساس مولد الهلال.