عميد بلدية سبها يرد على أنباء توطين مهاجرين في الجنوب الليبي.. ويوضح ما حدث!

طمأن بالحاج علي بالحاج عميد بلدية سبها، جميع سكان بلدية سبها وفزان وليبيا عامة، بان بلدية سبها جسم حكومي تابع لوزارة الحكم المحلي خاضع للقوانين الليبية لايعمل بمعزل عن الدولة الليبية وادارتها المختصة.

وقال بالحاج في بيان صادر عنه رداً على انباء متداولة بشأن توطين مهاجرين في الجنوب، ان المجلس البلدي سبها لايمكن باي حال من الاحوال توقيع اتفاق او معاهدات تمس كيان الدولة الليبية او تقلل من مكانتها.

وأوضح بالحاج ” ما حدث هو عرض لمشروع زراعي مع معهد سيهام باري ولكن تم عقد اجتماع اخر فيه عرض لمشروع اخر يحتوي تدريب للمهاجرين وان شاء مركز ثقافي بمدينة سبها من قبل منظمة ارباتشي، مؤكدا أنه تم رفضه جملة وتفصيلا ورفض التوقيع بحضور ممثلي عن وزارة الحكم المحلي والزراعة، مضيفاً “طلبنا منهم التسجيل رسميا في وزارة الحكم المحلي ومن ثم العمل على تعديل بنود اتفاقيتها بما يتماشى معنا اذا اردت العمل”.

ونوه عميد بلدية سبها أن هذا التوضيح ليس تبريرا لأحد، مؤكداً “ليس هنالك احد في ليبيا يزايد علينا بالوطنية والمحافظة على الجنوب وعاصمته سبها قبل حتى تولينا هذه المهمة ودفعنا في ذلك دماءنا”.

وختم بيانه بالشكر للجهات الرسمية و الأمنية التي استقت المعلومة من مصدرها، وايضا تفاعل المجتمع وحرصهم الذي نعتبره رافدا مهما لاداءنا، داعياً “الفاعلين َوالمهتمين ومؤسسات المجتمع المدني تحرى الدقة وعدم الانجرار لمن يحاول ان يعيدنا للمربع الأول لربما ازعجه عودة المدينة والجنوب إلى الاستقرار”.