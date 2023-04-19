ممثل اليونسف في ليبيا يؤكد ان الأطفال يعيشون تحديات لممارسة حقوقهم

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كشف ممثل اليونسف في ليبيا “ميكلي سير فادي” عن الانجازات المحققة خلال عام 2022 اتجاه الاطفال الليبيين وتحسين حياتهم وأسرهم

وأكد “سيرفادي” ان الأطفال الليبيين لا يزالون يعيشون تحديات لممارسة حقوقهم مثل قلة المياه وتأثير تغير المناخ وقلة إيجاد الرعاية الصحية الأولية إضافة الى مخاطر العنف والحروب

مشيرا الى ان اليونسف تمكنت خلال العام الماضي من الوصول الى 450 ألأف شخص عبر برامج خدمات الأم والطفل إضافة الى الوصول الى 83الف طفل من خلال البرنامج التعليمي الذي نبذل جهودنا لتعزيزه وتقديمه بجودة عالية

ولفت ممثل اليونسف الى إجراء أول استطلاعات التغذية لدعم سلسلة الوريد والتحصين الجيد وتوفير الادوية والمعدات الأساسية لرعاية الأم الطفل