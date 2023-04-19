وزارة الشباب بحكومة الدبيبة تنظم جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي بمصراتة

نظمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي بحضور مدير فرع وزارة الشباب المنطقة الوسطى ورؤساء مجالس المحلية للشباب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن نشطاء اتحاد شباب المنطقة الوسطى نظموا جلسة حوارية بعنوان “الذكاء الاصطناعي”، وذلك بحضور كل من مدير فرع وزارة الشباب المنطقة الوسطى حاتم ضو، ومدير مكتب الشباب بني وليد وائل الجدك، ومدير مؤسسة قلم شباب خالد لعظيم، ورؤساء بعض مجالس المحلية للشباب.

جاء هذا اللقاء على هامش مأدبة الإفطار المقامة بمدينة مصراتة، وإقيمت الجلسة بالمقهي الثقافي بمصراته بحضور ممثلي المناطق اتحاد شباب مناطق الوسطى والمدن.

وأضافت الوزارة، “تأتي هذه المبادرة ضمن جهود فرع وزارة الشباب المنطقة الوسطى واتحاد شباب المنطقة الوسطى في تعزيز التواصل والتعاون بين شباب المنطقة”.