ممثل الإكوادور: التقدم المحرز في المسار السياسي الليبي مشجع

الوطن| رصد

قال ممثل دولة الإكوادور، في الأمم المتحدة، هيرنان بيريز لوس، إن التقدم المحرز في المسار السياسي مشجع، ومهم لكفالة الانتهاء من المرحلة الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.

وأضاف خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في مجلس الأمن، “نأمل أن تسمح كل المبادرات بتسوية المسائل العالقة حتى الآن، بما يفضي لعقد الانتخابات، بنحو سلمية وشفاف ومفتوح للجميع، وبما يحقق السلام والاستقرار”

وأعرب عن ترحيب بلاده بعمل لجنة 5+5 وكل التدابير المتخذة لوقف إطلاق النار، مبدياً قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

ودعا السلطات الليبية، لاحترام التزاماتها تجاه القانون الدولي عبر مسائلة المجرمين، وتلافي إفلاتهم من العقاب.