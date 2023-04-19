“الحويج” يبحث مع مصرف اليقين دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية ” محمد الحويج” مع رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين آلية دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وتفعيل دور الأدوات المصرفية بالقطاع الخاص في تحريك عجلة الاستثمار وتنويع الاقتصاد والوطني.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم اجتماع موسّع يضمّ الجهات التابعة للوزارة، تستعرض خلاله خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المشاريع الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بمختلف المناطق ، و وضع تصور في تقديم الخدمات المصرفيه للعاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والتجارة