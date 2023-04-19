سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا

الوطن| متابعات

دعت سويسرا إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا في أسرع وقت ممكن، معبرة في ذات الوقت عن قلقها إزاء الحقوق المدنية في ليبيا.

وقالت مندوبة سويسرا لدى جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن إن بلادها قلقة إزاء ليبيا والحقوق المدنية، وتودّ تحسين ظروف العيش، تماشياً مع ما عبر عنه ليبيون وليبيات خلال سلسلة الحوارات التي نظمتها سويسرا كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل حول قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن هذه الدعوة لا يجوز تجاهلها، وطالبت بعقد انتخابات حرة وعادلة، داعية الأطراف الليبية للانخراط في هذه العملية لعقد هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، كما أكدت أهمية الدعم الدولي والأممي في هذا السياق، عبر دعم مبادرة باتيلي، وكذلك المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وشددت المندوبة على ضرورة حماية مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات، كما أثنت على التقدم في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع تشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولجنة اتصال بين الدول المجاورة.