السني يحذر من خطورة الأوضاع التي يشهدها السودان

الوطن| رصد

حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، من خطورة الأوضاع التي يشهدها الجار السودان.

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن: “نتمنى أن يقف الاقتتال الدائر في السودان وأن تُحقن الدماء وتنتهي دائرة الصراع الجارية بأسرع مايمكن”.

وتابع: “أن الأوضاع في السودان بلا شك سيكون لها التأثير المباشر والسلبي ليس على السودان وحدها، ولكن أيضاً على ليبيا ودول الجوار، وبالأخص في الجنوب الليبي”.

ولفت السني إلى أن الجنوب عانى ولازال يعاني أكثر من غيره ويلات الحروب والانقسام والتدخلات الخارجية ، ولنا في أحداث السنوات الماضية عِبرة.