التواتي: آن الآوان للأطباء أن ينتزعوا حقوقهم بقوة القانون أو الإضراب العام

أكد عامر التواتي، الطبيب الجراح، أنه آن الآوان للأطباء أن ينتزعوا حقوقهم بقوة القانون أو الإضراب العام.

وقال التواتي في منشور عبر «فيسبوك»: “72 ساعة فقط من الحرب في السودان توقف فيها 16 مستشفى عن العمل بشكل كامل، نحن هنا لسنوات وسنوات شهدنا فيها حروب كثيرة بعضها كان يجرى داخل المستشفيات نفسها بل إن الرصاص طال غرف العمليات وغرف العناية وغرف الطوارئ، مع ذلك لم تتوقف مستشفياتنا عن العمل، لم يتوقف الأطباء ومساعديهم عن العمل حتى عندما كان الرصاص فوق رؤوسهم، قتل بعضهم وجرح اخرون ولم يتوقفوا عن العمل”.

وأضاف “في نفس الوقت كان النواب والوزراء وبقية دعاة الحرب المأجورين وعائلاتهم في ملاذات آمنة لا يعرفون عن الحرب شيئا سوى الصور التي تعرضها القنوات أو مقاطع الفيديو التي يبعثها لهم صبيتهم، عندما توقفت الحرب تم تجاهل تضحياتهم وعاملتهم البيروقراطية بازدراء”.

وتابع “اعتقد أن اللوم يقع على الأطباء أنفسهم فهم قوى حقيقية ولكنها قوى مشتتة، آن الآوان لتنظيم صفوفهم من أجل انتزاع حقوقهم بقوة القانون أو بقوة الإضراب العام، على نقابة الأطباء أن تقوم بدورها أو أن تعرف حجمها وتنزوي بعيدا عنا”.