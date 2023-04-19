الاتفاق على إقامة مشاريع مهمة في البيضاء

الوطن| رصد

اتفق عميد بلدية البيضاء عبدالله امطول، مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المباني الإدارية إبراهيم تاكيتا على مشاريع عدة لصالح البلدية.

واتفق الجانبان على إنشاء مدرسة نموذجية مكونة من (24) فصل بمدينة البيضاء، ومدرسة نموذجية من (6) فصول بمنطقة الكوف، ومدرسة نموذجية من (6) فصول بمدينة البيضاء، ومدرسة نموذجية من (6) فصول بمنطقة المصيليبة، ومدرسة نموذجية مكونة من (12)فصل بمنطقة مراوة، ومدرسة نموذجية من (6) فصول بمنطقة اسلنطة، ومدرسة نموذجية من (24 )فصل في مدينة البيضاء، ومدرسة نموذجية (12) فصل بمدينة البيضاء.

وتم خلال الاجتماع إعطاء الإذن لمشاريع صيانة مقر البرلمان (المجلس البلدي 4 طوابق) وصيانة مركز البيضاء الطبي، ومشروع إعادة تأهيل(4) مباني لصالح جامعة عمر المختار، وإنشاء مدينة رياضية متكاملة وملعب بسعة(11) ألف متفرج بمنطقة سيدى محمد الحمري جنوب مدينة البيضاء.

وأكد امطول، على الموافقة والاستجابة السريعة على هذه المشاريع المهمة لصالح بلدية البيضاء، موضحًا أنه سيتم البدأ فيها في الفترة القريبة القادمة.