المغرب: كل الدعم لليبيا لتصبح دولة ديمقراطية قوية

الوطن| رصد

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يقدم كل دعمه لليبيا حتى تصبح دولة ديمقراطية قوية قادرة على المساهمة في دفع عجلة الاتحاد المغاربي.

وفي مداخلة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول المصالحة الوطنية في ليبيا، قال بوريطة إن “موقف المملكة المغربية من القضية الليبية لا يزال ثابتًا وواضحًا”. معتبرا ليبيا “شريكا أساسيا في بناء الفضاء المغاربي وتحقيق تطلعات شعوب المغرب العربي نحو التكامل والتنمية”.

وأشار إلى أن بلاده تدعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي ورئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية في ليبيا.

واعتبر الوزير المغربي أن بلاده من أوائل الدول التي دعمت الجهود التي بذلتها الأطراف الليبية لتجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى تطلعاته لبناء دولة ليبية ديمقراطية موحدة في سيادتها وأراضيها وتماسكها الوطني.