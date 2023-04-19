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ليبيا.. انعقاد الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض طرابلس الدولي في دورته 49 خلال شهر مايو المقبل، والذي يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، جاء ذلك خلال استقبال الحويج سفير إندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي، بحضور رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي إسلام جعفر. 

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالشركات الإندونيسية المشاركة بالدورة المقبلة.

وتخطط حكومة الوحدة الوطنية لتدشين مشروع معرض طرابلس الجديد المقرر إنشاؤه على مساحة 450 ألف متر مربع. 

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صحيفة الشاهد الليبية

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