صالح رجب: الهدف تقسيم السودان بدعم غربي ولاحقاً ليبيا

علق أمين اللجنة الشعبية للأمن العام “وزير الداخلية” بالنظام السابق، صالح رجب، على أحداث السودان، معتبرًا أن الهدف مما يحدث هو تقسيم السودان بدعم غربي، ثم بعد ذلك يأتي الدور على ليبيا.

وقال صالح رجب، في تصريحات صحفية، إن “ما يحدث في السودان يهدف لتقسيمه بدعم غربي، في إطار سعيه لتقسيم ليبيا لاحقا”، مردفًا أن “تداعيات الأزمة في السودان تحمل مخاطر عدة على الجانب الليبي”.

وأضاف، “هناك مخاوف من انتقال عناصر سودانية إلى الداخل الليبي، واستخدامها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات في الداخل السوداني”.

وختم موضحًا أن “ليبيا تتحمل فاتورة أمنية باهظة إثر استمرار الأزمة التي توشك أن تنتقل إلى الدول المجاورة عبر دعم الجماعات الإرهابية وانخراطها في المشهد”.