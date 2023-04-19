نورلاند: نجدد دعم جهود باثيلي لوضع خارطة لإجراء انتخابات ليبية

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لما يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، من أجل وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال نورلاند، أنه يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعيا القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته.