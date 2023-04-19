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نورلاند يطالب القادة الليبيين باحترام رغبة الشعب في انتخاب قادته

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند تأكيده على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نوه إلى أن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات.

ودعا نورلاند القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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