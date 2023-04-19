اللواء رجب: ليبيا تتحمل فاتورة أمنية باهظة إثر أزمة السودان

الوطن| رصد

قال وزير الداخلية السابق، اللواء صالح رجب، إن تداعيات الأزمة في السودان تحمل مخاطر عدة على الجانب الليبي.

وأضاف رجب في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك مخاوف من انتقال عناصر سودانية إلى الداخل الليبي، واستخدامها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات في الداخل السوداني، لافتا إلى أن ما يحدث في السودان يهدف لتقسيمه، بدعم غربي، في إطار سعيه لتقسيم ليبيا لاحقا.

وشدد على أن ليبيا تتحمل فاتورة أمنية باهظة إثر استمرار الأزمة التي توشك أن تنتقل إلى الدول المجاورة عبر دعم الجماعات الإرهابية وانخراطها في المشهد.