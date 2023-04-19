الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 36 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، أظهرت الحرارة بشكل ملحوظ على المناطق الغربية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن موجة الحر ستشمل أغلب مناطق البلاد غدًا الخميس،

وفي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية بينما تتكاثر السحب تدريجيًا من مساء اليوم على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الدواخل.

‏وتتراح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا خصوصًا على الدواخل وتنخفض يوم الجمعة على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد) السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم وتتكاثر السحب من مساء الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل زيادة ملحوظة من الغد.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة٠)، السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً غداً على معظم المناطق.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة) السماء قليلة السحب والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية وتسجل 35 درجة مئوية على الكفرة وتنخفض غدًا.