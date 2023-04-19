اللواء المنصوري: درنة تستعد لأول انتخابات بعد تحريرها من الإرهاب

الوطن| رصد

تستعد مدينة درنة لإجراء أول انتخابات بعد سنوات طويلة تقاسمت فيها التنظيمات الإرهابية النفوذ والسيطرة داخل المدينة قبل تحريرها على يد القوات المسلحة العربية الليبية.

قال القيادي في القوات المسلحة اللواء فوزي المنصوري، إن أول واجبات الجيش الوطني الليبي كانت مواجهة الإرهاب وإيجاد وتهيئة أجواء آمنة للمواطنين الليبيين للمشاركة الفعالة وفق ما يقتضيه القانون الليبي.

وأضاف المنصوري في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مدينة درنة التي تشهد الآن أول انتخابات بلدية تحت حماية الأجهزة الأمنية وكانت قبل ذلك ملاذا آمنا لكافة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها ومسمياتها وفي تواريخ سابقة تم القبض على أبرز الإرهابيين بينهم هشام عشماوي الذي نشط عمله الإجرامي في كل من ليبيا ومصر.

وتابع اللواء المنصوري: “القوات المسلحة كانت على قدر المسؤولية القانونية والآن المنطقة الشرقية من ليبيا مثال يحتذى به في كامل دول العالم لما تتوفر فيها من حرية التعبير وممارسة للتداول السلمي على السلطة خصوصا في الجوانب المحلية والتنفيذية”.

واعتبر أن كل هذه الإنجازات كانت حلما عابرا بالنسبة للمواطنين لولا تضحيات الجيش الليبي الذي قضى سنوات طوال في حربه على الإرهاب حتى وصل الحال إلى أفضل المستويات من الجانب الأمني.