الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، لوقعاته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ على المناطق الغربية وتشمل أغلب مناطق البلاد يوم الغد.

في المنطقة من راس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة والجبل الغربي، السماء صافية بينما تتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-32)مْ, وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصة على الدواخل, وتنخفض يوم الجمعة على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

المنطقة الممتدة من الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء صافية إلي قليلة السحب هذا اليوم, وتتكاثر السحب من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 25)مْ، وتسجل زيادة ملحوظة من يوم الغد.

مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، حالة السماء صافية إلي قليلة السحب, وتتكاثر السحب من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 36)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

مناطق الواحات- السرير-تازربو-الكفرة، فالسماء فيها قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح مابين (29-33)مْ، وتسجل اليوم (35)مْ على الكفرة وتنخفض يوم الغد.