بن جابر: ليبيا قد تضطر لمواجهة نزوح مسلحين من السودان

الوطن| رصد

أعرب السياسي والإعلامي الليبي علي بن جابر عن أمله في أن ينتهي ما يحدث في السودان بأسرع وقت، وأن يعود للسودان استقراره وأمنه.

وقال بن جابر، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “ما يحدث في السودان هو امتداد لما يحدث في الأمة العربية منذ انطلاق الأحداث التي شهدتها عدة دول عربية منذ 2011”.

وأضاف “بالنسبة لنا في ليبيا نحن قد نكون أكثر من يتأثر بما يحدث هناك مقارنة بباقي جيران السودان”.

وأوضح أن الطرف الذي سيخسر في الصراع الدائر في السودان قد يضطر إلى الهروب من هناك، وستكون الوجه الأفضل بالنسبة له هي الحدود الليبية.

وقال بن جابر “إن حدث ذلك فقد تضطر ليبيا إلى مواجهة نزوح من أفراد مسلحين، وهو ما يعني ازدياد الوضع في الجنوب الليبي صعوبة فوق ما يعانيه حاليا من صعوبات”.

وأضاف: “نأمل ألا يحدث هذا السيناريو، وأن يجنح الطرفان المتصارعان في السودان للسلم ويجلسا على طاولة المفاوضات قريبا”.