بالصور… حالة الطقس في ليبيا اليوم الاربعاء 19 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 19 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ على المناطق الغربية وتشمل أغلب مناطق البلاد يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية بينما تتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصة على الدواخل, وتنخفض يوم الجمعة على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب هذا اليوم, وتتكاثر السحب من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 25)مْ، وتسجل زيادة ملحوظة من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب, وتتكاثر السحب من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 36)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ، وتسجل اليوم (35)مْ على الكفرة وتنخفض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31).